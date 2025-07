Cosenza: ore decisive per il tecnico. Tra i papabili c’è Buscè, ex Vibonese

Il dopo Massimiliano Alvini comincia da questa sera. Il neo direttore sportivo Fabio Lupo è al lavoro per scegliere il nuovo tecnico. Al presidente Eugenio Guarascio ha presentato una lista di nomi e con questi sta ora parlando per definire la decisione.

L’idea del Cosenza è quella di chiudere la questione entro stasera e annunciare il nome del nuovo inquilino della panchina al massimo nella mattinata di lunedì. Se il piano del club dovesse raggiungere compimento, allora il prossimo allenatore dei silani potrebbe essere presentato insieme al direttore sportivo già nel pomeriggio di lunedì.

Il poker di profili è variegato, gli identikit sono stati già tracciati abbondantemente anche nelle chiacchierate di questi giorni tra Lupo e Guarascio.

Da un lato c’è l’opzione di Piero Braglia, che tornerebbe in riva al Crati a distanza di cinque anni e mezzo dall’esonero del 2020. Un licenziamento giunto al termine di tre anni, cominciato con la promozione in Serie B e proseguito con la brillante salvezza della stagione successiva, prima della mesta chiusura. Quello del toscano è un nome capace di suggestionare la piazza, considerata la cavalcata playoff dell’ultimo anno di Serie C disputato.

Dall’altro lato, poi, vi sono gli altri candidati per la panchina. E in questo caso la linea comune è quella della maggiore freschezza anagrafica. Allenatori reduci da buone esperienze in Serie C e disponibili ad accettare il salto in un club proveniente dalla B e in una condizione atmosferica perturbata.

Di questa seconda cerchia fa parte Antonio Buscé, reduce da un percorso positivo con il Rimini. Lupo, tuttavia, ha altre due carte nascoste ma con caratteristiche simili all’ex Vibonese.