Ufficiale, Antonio Buscè è il nuovo allenatore del Cosenza. Il tecnico campano ritorna in Calabria

Il Cosenza Calcio ha ufficializzato l’arrivo di Antonio Buscè come nuovo responsabile tecnico della prima squadra. L’ex calciatore e tecnico delle giovanili dell’Empoli si lega al club rossoblù con un contratto annuale, che prevede un’opzione di rinnovo.

Per Buscè si tratta di un ritorno in Calabria dove ha guidato due stagioni fa la Vibonese in Serie D, mentre lo scorso anno in C ha guidato il Rimini al play-off e alla vittoria della Coppa Italia di categoria. La scelta della società calabrese segna una chiara volontà di puntare su un tecnico preparato, attento alla valorizzazione dei giovani e al gioco propositivo.

Il club silano, reduce da stagioni complesse e alla ricerca di stabilità e continuità dopo la retrocessione in Serie C, affida dunque il proprio futuro a un profilo emergente e motivato, pronto a scrivere una nuova pagina della storia rossoblù.