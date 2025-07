Il Cosenza prepara i probabili addii di Ricci e Zilli

La rosa di 30 con cui i rossoblù hanno cominciato il lavoro al “Mellaro” subirà una profonda rivisitazione in queste settimane. I calciatori con mercato che hanno già chiesto di andare via sono vari. Tra questi c’è Giacomo Ricci. Il terzino di Livorno è seguito con particolare attenzione dal Benevento. Il club campano è pronto a sferrare l’assalto decisivo al giocatore, per il quale ha mostrato interesse anche la formazione della sua città. Il duello tra le due dovrebbe essere alle battute conclusive. Il Cosenza aspetta di valutare l’offerta e aprire eventualmente la porta d’uscita all’ex Bari.

Anche il futuro di Massimo Zilli potrebbe diventare chiaro a breve. L’attaccante friulano ieri ha festeggiato i suoi 23 anni. Ha richieste dalla serie B e pertanto è uno degli elementi che può contribuire a rinfoltire le casse bruzie, che a breve saranno ritoccate anche dal riscatto di Gennaro Tutino esercitato dalla Samp.

Il Cosenza, intanto, ha svolto ieri la prima doppia seduta a Lorica. La società ha ufficializzato lo staff tecnico che coadiuverà Antonio Buscè. Con l’ex Vibonese ci sono l’allenatore in seconda Francesco Nuti, il collaboratore tecnico Daniele Zini, il preparatore atletico Diego Gemignani e il preparatore dei portieri Antonio Fischetti. I rossoblù tentano di raggiungere un livello di comunicazione dignitoso ma ancora incappano in topiche madornali. Nelle scorse ore hanno chiesto ai suoi tifosi di dare suggerimenti e consigli su come migliorare. Peccato che da dicembre scorso sia disattivata la possibilità di commentare...

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale