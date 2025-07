Il Cosenza non fa sconti: Ricci potrà partire solo per una congrua somma

Il Cosenza continua gli allenamenti a Lorica in attesa dei movimenti che si registreranno a partire dalla prossima settimana. Il direttore sportivo Fabio Lupo avrà un gran da fare durante questa sessione estiva. Tra ingressi e uscite saranno tanti i movimenti che si verificheranno.

Il nome caldo in uscita di queste ore continua a essere quello di Giacomo Ricci. Il livornese è l’oggetto del desiderio del Benevento, che sta aspettando che il calciatore possa liberarsi dai Lupi per accasarsi successivamente ai giallorossi. Ma Eugenio Guarascio non vuole mollare la presa. Il Cosenza è stato chiaro con agenti e calciatori: nessuno lascerà la Sila gratis.

