Il Cosenza resta un cantiere aperto

Meno di un mese al primo impegno ufficiale della stagione ma il Cosenza è un cantiere aperto. I rossoblù devono fare i conti con il forte ritardo con cui hanno cominciato. In più, il compito è reso ancora più complicato dal modo in cui si è concluso il precedente corso. La retrocessione in serie C, la mancata cessione del club e l’inizio disorganizzato e approssimativo mantengono alto il livello d’allerta intorno al presidente Eugenio Guarascio. L’intenzione del massimo dirigente è manifesta: provare a incassare da qualsiasi giocatore riesca ad attirare su di sé interesse di mercato. Un messaggio che in altre parole è già stato trasmesso a chi ha manifestato l’intenzione di salutare il resto dei compagni.

Il Cosenza, però, in alcuni casi si ritrova a dover muoversi sul filo del rasoio tra calciatori con ingaggi ingombranti e la volontà di assottigliare il monte ingaggi ereditato da un campionato di categoria superiore.

