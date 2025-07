Il Cosenza di Buscè va di corsa. Primo acuto di Mazzocchi

La partitella in famiglia di ieri mattina ha chiuso i primi giorni di lavoro al “Mellaro” di Lorica. Non era presente il presidente Eugenio Guarascio. Pochissimi i tifosi al seguito, circa una ventina. Una fotografia emblematica del contesto ambientale. Sono distanti i ritiri del passato in Sila, quando in tantissimi salivano dalla città, curiosi di prendere subito confidenza con i beniamini in maglia rossoblù. La squadra di Antonio Buscè tornerà in campo oggi per riprendere la preparazione precampionato. Lavorerà per tutta la settimana, fino a domenica, quando l’intenzione è quella di svolgere un’amichevole con un avversario ancora da definire.

Intanto, ieri mattina, a firmare il primo gol non ufficiale della stagione è stato Simone Mazzocchi. L’attaccante, in attesa di comprendere il suo futuro, lavora a Lorica con il resto della ciurma. Il tecnico campano lo ha proposto tra i bianchi, squadra che prevedeva anche la presenza di Zilli e Florenzi. La rete del calciatore milanese è giunta su calcio di rigore. Un penalty che lui stesso si era procurato, dopo essere entrato da destra nel cuore dei sedici metri finali.

Dall’altro lato, tra i blu, Rizzo Pinna è stato schierato come esterno alto di sinistra. Il fantasista giunto un anno fa con Gennaro Delvecchio ha mostrato una discreta freschezza atletica. In questa formazione, però, le indicazioni principali sono emerse dal centrocampo. Luca Garritano è stato utilizzato come play basso davanti alla difesa.

