Il Cosenza punta forte sul tesoretto Florenzi

Le prossime ore possono portare ai primi addii nel ritiro di Lorica. I calciatori che hanno chiesto al Cosenza di considerare la propria posizione perché hanno intenzione di andare via sono diversi. E a quelli presenti in ritiro in questo momento si aggiungono anche Michael Venturi e Christian Kouan.

Entrambi hanno disertato il raduno prima e il ritiro poi presentando un certificato medico ma la loro continuità dalle parti del “Marulla” è estremamente complicata perché i due hanno già ricevuto proposte. Così come Thomas Vettorel, che a breve potrebbe trasferirsi al Mantova. Ci sono poi i casi di altri giocatori che non sono ancora entrati nel vivo ma che saranno presi in considerazione abbondantemente nel corso dell’estate.

Il riferimento principale è Aldo Florenzi. Il centrocampista sardo è giudicato il principale patrimonio in organico da parte di Eugenio Guarascio, che dal suo addio confida di incassare una cifra ben superiore al milione di euro. Il giocatore è riconoscente alla piazza, con cui si è affermato su buoni livelli in serie B, tra periodi più positivi e altri meno, ma non disdegnerebbe certo una cessione per dare nuovo impulso alla sua carriera. Il suo addio però potrebbe cuocere a fuoco lento, poiché le richieste del patron rossoblù hanno spaventato qualche club che si era fatto timidamente avanti. La volontà di accumulare un tesoretto dalla cessione ha portato il massimo dirigente a far trapelare richieste importanti per vari dei calciatori sotto contratto.

