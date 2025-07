Cosenza deciso a non fare sconti sulle varie cessioni

Fabio Lupo ha cominciato i colloqui indirizzati a chiarire il futuro di diversi elementi della rosa. Il direttore sportivo ha ribadito le intenzioni del Cosenza, che certamente non concederà sconti a nessuno in sede di trattativa. Il gruppo silano nel frattempo prosegue il lavoro di Lorica a ritmo intenso. Al momento, però, è soprattutto il mercato a catturare l’attenzione, come da tradizione in questo periodo. E i Lupi non hanno ancora mosso nessuna pedina. Né in entrata né in uscita malgrado abbiano già saputo delle sirene di formazioni di B e C sulle tracce di alcuni elementi dell’organico (su tutti Vettorel, Venturi, Ricci e Zilli). L’estate del Cosenza è una lunga partita a scacchi. Guarascio aspetta che siano gli altri a fare la mossa d’apertura. Un clima surreale che testimonia comunque il ritardo con cui i rossoblù hanno acceso i motori. Intanto, sui social, circolano le tabelle degli acquisti di ogni formazione di serie C e il Cosenza rientra in una lista di solo quattro squadre, quelle che non hanno ancora perfezionato nessun accordo in entrata. Di questo gruppo fanno parte Rimini e Triestina, che vivono un periodo di estrema difficoltà, e Foggia, che come la compagine bruzia è impegnata nel tentativo di ridurre il gap accumulato.

La dilatazione dei tempi da un punto di vista organizzativo traspare comunque ogni giorno con una società che deve ancora collocare diversi tasselli, in particolare nell’area comunicazione.

