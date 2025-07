Cosenza, da risolvere il nodo Vettorel

A Lorica si elaborano le strategie di mercato. Il Cosenza ieri ha fatto riferimento in una breve nota al confronto di martedì a Lorica tra la squadra e la dirigenza, rappresentata tra gli altri dal consulente Luigi Micheli. Durante la chiacchierata, è stata ribadita la volontà di aprire la porta d’uscita soltanto a determinate condizioni. Ed è per questo che, almeno per il momento, alcune operazioni in uscita non si sono concretizzate. Tra queste c’è quella del passaggio di Thomas Vettorel al Mantova. Il portiere è cercato dalla squadra virgiliana che sul finire della scorsa settimana ha avanzato una proposta ai Lupi. Un’offerta che è stata analizzata e bocciata da via Conforti. Il numero uno veneto rimane in cima alla lista delle preferenze del direttore sportivo Christian Botturi. Quest’ultimo si è preso un po’ di tempo per valutare la situazione e comprendere se nel frattempo la postura del Cosenza diventa un po’ più morbida, altrimenti virerà su un nuovo profilo. Il desiderio di Vettorel, già espresso al direttore sportivo Fabio Lupo, è quello di rimanere in serie B come vice di Festa. La vicenda dovrebbe raggiungere un epilogo, in un verso o nell’altro, nel giro di dieci giorni

