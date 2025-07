Cosenza, è Ricci il primo a partire

Con Giacomo Ricci si rompe il ghiaccio. Il terzino mancino lascia il Cosenza dopo una sola stagione. La cessione del laterale livornese è la prima operazione di mercato compiuta dai Lupi in questo corso. Il cursore sinistro si trasferisce al Benevento, club che lo aveva messo nel mirino già da un paio di settimane. Il calciatore classe 1996 aveva informato il ds Fabio Lupo della sua volontà di chiudere il rapporto con i silani per giocare con i giallorossi. La trattativa si è sbloccata nelle scorse ore. Ricci ha rinunciato a una mensilità agevolando il suo trasferimento nel Sannio. L’operazione diventerà ufficiale nella giornata di oggi.

Il livornese era giunto ad agosto scorso, a poche ore dalla fine del calciomercato. Giunto con grosse aspettative, soltanto a tratti è stato impiegato titolare. La sua esperienza in riva al Crati si chiude con 22 partite e un assist (per Ricciardi nell’1-1 interno contro la Juve Stabia). Evidentemente il club di via Conforti ha considerato il giocatore toscano sacrificabile avendo in quel settore del terreno di gioco il capitano Tommaso D’Orazio, chiamato a essere uno dei riferimenti all’interno dello spogliatoio. L’abruzzese è inoltre il puntello con il maggior numero di presenze con la maglia del Cosenza in questo momento (185) e ambisce a sfondare il muro dei 200 gettoni nel corso del campionato, avvicinandosi alle primissime posizioni all-time con la casacca bruzia.

Ad affiancarlo nel settore sinistro del terreno di gioco da esterno basso potrebbe essere un under. Il mercato continuerà a tenere banco da qui in avanti. L’operazione Ricci – che era uno dei calciatori con il contratto più pesante – ha fatto saltare il tappo, a pochi giorni di distanza dal discorso fatto al gruppo dal consulente Luigi Micheli.

