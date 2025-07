Il Chievo Verona sceglie Lorica, nel cuore della Sila, per il ritiro estivo

Il Chievo Verona, storico club del calcio italiano, ha annunciato ufficialmente la sua scelta di svolgere il ritiro pre-campionato a Lorica, nel cuore della suggestiva Sila.

A comunicarlo è la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che ha espresso grande soddisfazione per quella che rappresenta «una importante opportunità per la perla della Sila, che nelle prossime settimane ospiterà la squadra scaligera nel cuore del Parco Nazionale» - ha commentato, aggiungendo che la notizia «mi è stata confermata personalmente dal vicepresidente Luigi Tavernise, che ringrazio di cuore e al telefono dal presidente onorario Sergio Pellissier, che ringrazio ugualmente, anche per avermi regalato una maglia del Chievo con l’autografo».

Il ritiro, che si svolgerà nelle splendide cornici naturali di Lorica, rappresenta un’occasione unica per il club di prepararsi al meglio in un ambiente tranquillo e rigenerante, ideale per la concentrazione e il lavoro di squadra. La scelta di questa località testimonia l’attenzione del Chievo Verona verso le eccellenze del territorio calabrese e la volontà di valorizzare le bellezze naturali e le risorse della Sila.

La Sindaca ha inoltre sottolineato che «siamo orgogliosi che il Chievo Verona abbia scelto Lorica come sede del suo ritiro estivo. Questa decisione rappresenta un riconoscimento importante per il nostro territorio e un’opportunità di promozione a livello nazionale e internazionale. Siamo pronti ad accogliere i calciatori e tutto lo staff con entusiasmo e ospitalità»

L’Amministrazione comunale e le comunità locali si preparano ad accogliere con calore questa iniziativa, che porterà benefici anche in termini di turismo e visibilità per l’intera area della Sila. Per la Succurro si tratta di « un nuovo risultato rilevante, frutto di un lavoro costante per preparare Lorica ad accogliere eventi sportivi di grande rilievo e valorizzarne potenzialità e meraviglie».