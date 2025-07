Cosenza, la partenza di Ricci ha fatto "risparmiare" ai "Lupi" oltre 300mila euro

Due movimenti in uscita. Oltre all’annunciata partenza di Giacomo Ricci, il Cosenza ha comunicato ieri anche l’addio di Gabriele Baldi. Il portiere classe 2004, che non ha giocato neppure una partita ufficiale con la maglia silana nella passata stagione, si è trasferito all’Albinoleffe. Il numero uno romano si è liberato dai Lupi dopo un anno trascorso tra panchina e tribuna. Passa nel club bergamasco, che ha ereditato il contratto sottoscritto da Baldi un anno fa con il club del presidente Eugenio Guarascio.

L’operazione maggiore completata in queste ore dal direttore sportivo Fabio Lupo (che oggi alle 10 si presenterà in conferenza stampa, nell’hotel che in questi giorni ospita il Cosenza a Lorica, insieme al tecnico Antonio Buscè) riguarda Giacomo Ricci. Il Cosenza non ha percepito denaro dal Benevento ma ha comunque “risparmiato” oltre 300 mila euro, tra l’ingaggio del calciatore per questa stagione e la mensilità di giugno non corrisposta come parte dell’accordo. A favorire il buon esito della vicenda ha contribuito anche l’agenzia che cura gli interessi del livornese, che ha rinunciato alla commissione collaborando al desiderio di Ricci di cambiare aria.

