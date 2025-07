Crotone e Cosenza pronte alla battaglia in Coppa Italia Serie C: sfide da brividi nel primo turno

La nuova edizione della Coppa Italia Serie C 2025-2026 parte con il botto per le due squadre calabresi. Il Crotone esordirà affrontando in casa il Catania, una delle squadre più attrezzate del girone meridionale. Una sfida che richiama vecchi confronti tra club dal passato glorioso e che promette scintille sia sugli spalti che in campo. Il fattore casa potrebbe rivelarsi decisivo per i rossoblù di mister Longo, che puntano ad andare il più avanti possibile nella competizione.

Il Cosenza, invece, sarà di scena in trasferta contro il Monopoli. I silani dovranno superare un avversario ostico e ben organizzato, ma il gruppo guidato da mister Buscè ha dimostrato di saper esaltarsi nei momenti decisivi. Per i lupi si tratterà di una prova di maturità, con l’obiettivo di guadagnarsi il pass per il secondo turno.

Entrambe le gare si disputeranno nel weekend di sabato 16 e domenica 17 agosto, in piena estate, ma con la tensione già alle stelle. Le regole sono chiare: chi vince va avanti, chi perde saluta la competizione. In caso di parità al termine dei 90 minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore.