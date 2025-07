Il Cosenza si diverte nel test: goleada all’Academy Montalto

Diciassette reti per il Cosenza nella prima uscita della stagione, davanti a circa 200 persone. I rossoblù, in attesa di partite più probanti, si sono divertiti ad andare a bersaglio. Mattatore della sfida Simone Mazzocchi. L’attaccante milanese ha perforato la porta dell’Academy Montalto (neopromossa in Prima Categoria) per quattro volte nei primi 34’. Nella prima frazione hanno centrato inoltre il bersaglio due volte Cimino, una Garritano (su rigore guadagnato da Zilli) e D’Orazio.

Nella ripresa si sono messi in mostra soprattutto i più giovani (bis di Roseti, assoli di Arioli, Ragone, Contiero e Novello) insieme a Rizzo Pinna (protagonista di due marcature). Non hanno partecipato al match Pompei, Dalle Mura, Rocco, Ricciardi, Gargiulo, Florenzi, Perricci e ovviamente Kouan (che si unirà alla squadra nelle prossime ore). Il Cosenza ha chiuso in dieci poiché nell’ultimo tratto del match, Buscè ha levato dalla mischia D’Orazio (la fascia è passata a Vettorel).

