Cosenza, il calendario è subito in salita

Non è certamente un atterraggio morbido per il Cosenza nel campionato di serie C. La partenza dei Lupi presenta un coefficiente di difficoltà alto. I rossoblù debutteranno al “Veneziani” di Monopoli (24 agosto). La sfida con i pugliesi si ripeterà a pochi giorni di distanza dall’esordio che metterà di fronte una prima volta le due squadre in Coppa Italia di categoria nel primo turno eliminatorio. Successivamente, la prima al “Marulla” vedrà la formazione di Buscè impegnata contro la Salernitana, un’altra grande delusa della scorsa stagione. Il torneo proseguirà con il derby contro il Crotone e il match interno con il Catania. L’Atalanta Under 23 si presenterà in riva al Crati il 12 ottobre, in occasione del nono turno. Il 23 novembre, invece, sarà il Benevento del neo acquisto Giacomo Ricci a fare visita alla città di Telesio. Nell’ultimo turno della fase regolare, il 26 aprile, il Cosenza giocherà in trasferta sul campo della Cavese.

