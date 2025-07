Cosenza è un fuggi fuggi, altri due con la valigia in mano

Antonio Buscè non ha fatto troppi giri di parole durante la conferenza di presentazione e immediatamente dopo la prima uscita stagionale. Il tecnico durante i suoi discorsi ha fatto leva su alcune peculiarità, tra queste rispetto e professionalità. Non ha fatto nomi ma è sempre più evidente che le sue dichiarazioni avessero nel mirino due uomini dell’organico: Ricciardi e Gargiulo. I due, come altri, si sono presentati a Lorica con qualche mal di pancia di troppo. La situazione non è migliorata col passare dei giorni pertanto proseguono in un allenamento a parte. Vogliono lasciare il Cosenza ma finora in via Conforti non sono giunte offerte. Per l’esterno destro il ds Lupo ha avuto un discorso con il Frosinone. Discorso che non è decollato. I silani, che un anno fa hanno pagato il cartellino del romano all’Avellino, hanno già chiarito che lo lasceranno partire soltanto dietro una proposta ritenuta convincente. Una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 mila euro.

Discorso diverso invece per il centrocampista napoletano, sul cui contratto a gennaio è stata posta una clausola che gli permette di liberarsi in cambio di 30 mila euro nel caso in cui dovesse sorgere un’opportunità in Serie B. Una soluzione che finora non si è presentata. Anche domenica, dopo il test con l’Academy Montalto, Gargiulo si è appartato per parlare con Lupo, tuttavia, non è cambiato nulla.

Ricciardi e Gargiulo spingono perché possano chiudere il prima possibile la propria esperienza in riva al Crati ma i tempi evidentemente non sono maturi. In questo momento sono di fatto ridotte al lumicino le possibilità che vestano la maglia del Cosenza da agosto in poi.

I rossoblù avrebbero la necessità maggiore di rimpiazzare il centrocampista mentre sul versante destro potrebbero valorizzare Cimino, altro elemento che sarebbe felice di approdare in un club più blasonato ma che si sta allenando con serietà e domenica è stato tra i più pimpanti nel primo tempo.