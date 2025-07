Calcio, il Cosenza termina il ritiro pre-campionato

“Oggi era doveroso, da parte della società e della squadra tutta, ringraziare chi ci ha ospitati e chi ha reso, queste settimane di ritiro pre-campionato, all’insegna della familiarità, dell’armonia e della cordialità, contribuendo a creare un ambiente che ha saputo alleggerire le fatiche degli allenamenti e della preparazione” - sono state le parole del dott. Luigi Micheli, il quale, a nome e per conto della società, ha voluto porgere attestati di ringraziamenti e di stima in primis al presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro - che ha messo a disposizione il nuovissimo centro sportivo “Mellaro” - e, successivamente, ad Antonella Tarsitano (titolare dell’hotel Park 108), a Liborio Bloise (commissario del Parco Nazionale della Sila), Ilario Treccosti (direttore del Parco Nazionale della Sila), Lorenzo Lucanto (presidente della Proloco) e gli uomini della locale stazione dell’Arma dei Carabinieri.

L’ incontro con le autorità è avvenuto alla presenza di mister Antonio Buscè e del suo staff tecnico, della squadra e di tutti i collaboratori della famiglia rossoblù.

Il Cosenza calcio rappresenta quella identità, che ha forti radici nella storia di un territorio e nella fede calcistica di un popolo che riesce sempre a distinguersi per impegno, per passione, per attaccamento e per amore. E la nostra presenza a Lorica, è soltanto un ulteriore tassello di un puzzle, che è poi un percorso di partecipazione, di valorizzazione e di promozione, che ci porterà sul territorio e ad avere un contatto diretto con i tifosi e con le realtà sociali che operano in contesti spesso non facili. D’altronde, il calcio, in quanto sport, è anche e soprattutto impegno nel sociale ed è da qui che vogliamo ripartire.

Nel frattempo, un sincero grazie al presidente Succurro per le parole di incoraggiamento avute verso la squadra e per la vicinanza ed il sostegno che mai ci fa mancare. Così come un immenso grazie va alle amiche ed agli amici di Lorica, che ci hanno fatto sentire a casa!