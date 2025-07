Il Cosenza prova a... distrarsi dai problemi: sette gol in amichevole contro la Morrone

Aspettando le squadre di pari livello, un’altra scorpacciata di reti per il Cosenza. Sono sette quelle siglate dai rossoblù alla Morrone nell’allenamento congiunto di ieri pomeriggio a Lorica. La squadra di Buscè, contro i granata, ha centrato il bersaglio con Florenzi (assist di Begheldo) e Novello nella prima frazione (“cioccolatino” di Rizzo Pinna). Durante la prima frazione, Vettorel – rimasto inoperoso nel precedente test precampionato – ha difeso i pali avversari. Nella ripresa, i Lupi hanno dilagato con la doppietta di Mazzocchi e gli assoli di Roseti, Ragone e Garritano (a segno su rigore come contro l’Academy Montalto ma protagonista di un paio di assist). La truppa di Buscè ha colpito anche una traversa con Cimino. Ancora una volta, però, sono emerse con grande trasparenza le lacune numeriche presenti in organico; accentuate in modo particolare dalle assenze. Il tecnico campano confida di avere volti nuovi alla ripresa, dopo il riposo previsti tra venerdì e domenica mattina. Oggi ultima seduta a Lorica.

Nel 7-0 di ieri pomeriggio alla Morrone, infatti, non sono scesi in campo i “dissidenti” Gargiulo e Ricciardi, oltre a Kouan (appena arrivato in ritiro ma che resterà fermo per un po’), Dalle Mura (assente pure nella prima uscita) e Venturi.

Il difensore di Rimini è vicino al passaggio alla Virtus Entella. La squadra ligure nelle ultime ore, infatti, è tornata a bussare alla porta del Cosenza e questa volta ha alzato l’offerta, avvicinandosi alla richiesta dei silani. Il calciatore pertanto potrebbe essere vicino a vivere le sue ultime ore da calciatore bruzio.

Cosenza primo tempo: Pompei; Cimino, Caporale, D’Orazio; Arioli, Begheldo, Contiero, Florenzi, Barone; Novello, Rizzo Pinna.

Cosenza secondo tempo: Vettorel (32’ st Pompei); Bonofiglio, D’Orazio (22’ st Caporale), Barone; Cimino, Ragone, Silvestri, Garritano; Roseti; Zilli, Mazzocchi.