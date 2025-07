Serie C, svelato il programma delle prime sette giornate: domenica 7 settembre il derby Crotone-Cosenza

Cosenza e Crotone si preparano a vivere una stagione infuocata nel Girone C della Serie C 2025-2026. Le due calabresi, con ambizioni importanti, debutteranno in trasferta nella prima giornata in programma tra il 22 e il 25 agosto, per poi incrociarsi già alla terza giornata in un derby che si annuncia ad altissima intensità.

Le prime giornate: subito sfide impegnative

Il Cosenza inizierà il proprio cammino domenica 24 agosto alle ore 21.00, affrontando il Monopoli in trasferta. Una sfida da non sottovalutare contro una squadra ostica tra le mura amiche. Alla seconda giornata, in programma il 31 agosto, i rossoblù ospiteranno la Salernitana, in un match che profuma già di Serie B.

Il Crotone, dal canto suo, debutterà lunedì 25 agosto contro il Benevento allo stadio Ezio Scida (ore 21.00), in un vero e proprio big match. Il test sarà subito probante contro una squadra retrocessa dalla cadetteria e desiderosa di riscatto. Alla seconda giornata, il 1° settembre, i pitagorici faranno visita al Team Altamura (ore 18.00).