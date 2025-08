Cosenza, la scacchiera resta ferma. Buscè non ha ancora alternative

A due settimane dal debutto ufficiale, il Cosenza non ha ancora mosso alcun pezzo sulla scacchiera. Il club silano mantiene un atteggiamento attendista. Buscè sta valutando i giovani a disposizione per tracciare delle analisi approfondite e capire chi può continuare a far parte del gruppo durante la stagione. I rossoblù hanno però bisogno di rinforzi per completare la rosa. In questo momento sono diverse le caselle vacanti esistenti in rosa.

Il tecnico campano ha bisogno di ricambi. Diversi settori del campo sono sguarniti, senza alternative.

Immaginando la prima di Coppa Italia contro il Monopoli, esiste qualche dubbio in merito all’undici. Ipotizzando l’utilizzo di Venturi (a patto che non vada via prima) e Dalle Mura in difesa, davanti a Vettorel e con Caporale, l’incognita principale sarebbe costituita dal mediano da piazzare come collante tra i reparti. Con Gargiulo in uscita, il Cosenza potrebbe affidarsi a Contiero oppure adattare Kourfalidis, in un settore completato dalla freschezza di Cimino (Ricciardi di fatto si è auto-escluso), da Florenzi e dall’esperienza di Garritano e D’Orazio (ma il capitano potrebbe ritrovarsi costretto alla posizione di terzo di difesa). In attacco, Rizzo Pinna vuole smuovere le carte, sottraendo il posto a uno tra Mazzocchi e Zilli.

