Cosenza, attese in settimana le prime mosse in entrata

Quella appena cominciata è una settimana ritenuta importante da via Conforti, poiché dovrebbe coincidere con i primi movimenti in entrata e perché dovrebbero essere svelate anche le nuove maglie ufficiali. Per la presentazione di queste ultime si sta provando ad allestire un piccolo evento ad hoc in una location prestigiosa della città. A tal proposito potrebbero seguire comunicazioni in queste ore.

Durante le prime amichevoli, infatti, il Cosenza è sceso in campo con semplici maglie blu con strisce bianche ma adesso si avvicina il momento delle partite ufficiali e il tempo stringe. Le casacche con cui hanno sostenuto le prime prove informali sono state anche consegnate alla presidente della Provincia Rosaria Succurro, a Lorica, e domenica al sindaco di Fuscaldo Giacomo Middea (una delegazione rossoblù composta da Thomas Vettorel, Edoardo Contiero, Christos Kourfalidis, Aldo Florenzi, dal team manager Francesco Perna, dalla responsabile del marketing Michela Longo e dall’addetto stampa Giovanni Folino, ha partecipato al “Festival delle alici”).

Tutte situazioni che ovviamente hanno palesato il ritardo organizzativo accumulato. A pochi giorni dalle prime gare ufficiali, il Cosenza prova a riavvicinare la tifoseria. Le prime reazioni del popolo bruzio tuttavia non invitano all’ottimismo in merito a una riconciliazione.

