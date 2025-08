Cosenza, mercato fermo. La difesa resta scoperta: deve partire Venturi

Il calciomercato non decolla. Le partenze di Ricci e Baldi non sono riuscite a fare da detonatore alla sessione del Cosenza, che rimane in attesa.

Il direttore sportivo Fabio Lupo è da alcuni giorni a Milano per sbrigare una serie di appuntamenti. I rossoblù, da un lato, attendono le offerte considerate sufficienti per quei calciatori in uscita, dall’altro invece si muovono per potenziare i settori nei quali vi è maggiore necessità.

Il reparto scoperto è la difesa, tenuto sotto scacco anche da Michael Venturi. Il difensore romagnolo è l’elemento della rosa con maggiore mercato. La formazione più vicina al 25enne di Rimini resta la Virtus Entella. Da via Conforti è stata bocciata già una proposta dei liguri. La società aspetta che questa venga alzata. I due club continueranno a trattare anche in questi prossimi due giorni. Altre formazioni hanno mostrato interesse per il centrale ma nessuna delle pretendenti fin qui è riuscita a proporre soluzioni ritenute convincenti. L’altra casella che occupa i pensieri di Lupo in questi giorni milanesi è quella del mediano di regia. L’ipotesi di uno scambio tra Gargiulo e Bartolomei con il Perugia è naufragata quasi subito. Il napoletano è uno degli elementi che ha evidenziato con maggiore vigore la sua volontà di fare le valigie. Il Cosenza, però, non ha intenzione di arretrare e ha ripetuto all’ex Modena e Foggia che lo lascerà partire soltanto a determinate condizioni.

I rossoblù, comunque, provano a tendere una mano percorrendo la strada di uno scambio con un profilo considerato adeguato al progetto tecnico. Si continua a confidare sul fatto che entro il weekend possa sbloccarsi qualche situazione.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale