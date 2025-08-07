Cosenza, oggi il test col Kratos Bisignano. Tutto tace sul mercato

Il test di questo pomeriggio con il Kratos Bisignano è la prima delle due prove cosentine attraverso le quali Antonio Buscè, in attesa di accogliere nello schieramento qualche rinforzo, continuerà a tracciare un’analisi del percorso compiuto fino a questo momento.

Il tecnico campano in particolare attende indicazioni dal match di domenica con la Vigor Lamezia. Entrambe le sfide si giocheranno al “Marulla”.

Il gruppo silano ieri ha svolto un lavoro più leggero. Durante la sessione mattutina, la truppa bruzia ha approfondito i calci piazzati. Con l’avvicinarsi delle prime partite ufficiali (domenica 17 la prima in Coppa Italia a Monopoli: l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha suggerito la vendita dei tagliandi ai soli tifosi rossoblù possessori della fidelity card), il focus del lavoro è sempre più focalizzato a ogni minimo dettaglio.

Nel frattempo, però, tardano ad arrivare novità sul fronte calciomercato. Il Cosenza non ha ancora compiuto nessun movimento in entrata, oltre un mese dopo l’inizio della sessione estiva. Uno scenario che preoccupa ed è contrario alle aspettative iniziali.

Il direttore sportivo Fabio Lupo deve reperire principalmente uno o due difensori centrali (la necessità è soprattutto rappresentata dalla ricerca di un elemento destro naturale), un esterno destro e un mediano in grado di svolgere le due fasi di gioco. Su tutte e tre le esigenze pesano i giochi di mercato. Sono legate infatti anche alle probabili partenze di Michael Venturi, Manuel Ricciardi e Mario Gargiulo (che ieri è diventato papà di Sofia: ndr).

