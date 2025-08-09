Cosenza: la nota lieta è Kouan, ma partirebbe in caso di offerte

La buona notizia delle ultime ore per il Cosenza è stata rappresentata da Christian Kouan. Il centrocampista ivoriano ha raggiunto i compagni soltanto negli ultimi giorni di Lorica. Si è messo al lavoro in ritardo dopo aver completato da sé un piano d’allenamento nel corso dell’estate. Il calciatore, che aveva inviato un certificato medico prima dell’inizio dell’attività precampionato in Sila, si è unito al gruppo e giovedì pomeriggio ha partecipato anche al test con il Kratos Bisignano. L’ex Perugia è subentrato al posto di Florenzi dopo cinque minuti del secondo tempo e 26 minuti più tardi è riuscito anche a mettere la sua firma sulla sgambata, provvedendo personalmente a siglare la quarta delle cinque realizzazioni del Cosenza.

Il calciatore, bersaglio della critica in numerose occasioni durante il passato torneo di serie B, aspetta di conoscere il suo futuro. All’inizio dell’estate, infatti, il suo agente Diego Tavano ha parlato della possibilità che il suo assistito potesse lasciare i Lupi poiché seguito da formazioni estere e di serie B. Al momento, tuttavia, i rossoblù non hanno ricevuto offerte per Kouan. Sarebbero comunque disposti ad esaminare una proposta nel caso in cui dovesse arrivare.

