Cosenza, con Tutino all’Avellino finalmente entrano soldi in cassa

Una boccata d’ossigeno per il Cosenza è giunta sull’asse Genova-Avellino. Si è definito il passaggio di Gennaro Tutino in prestito con diritto o obbligo di riscatto al club irpino e, dunque, questo significa che i silani incassano il riscatto dalla Sampdoria, con cui durante l’estate scorsa era stata definita una formula di prestito con opzione obbligatoria. Dopo alcune perplessità sulla situazione dei doriani, la situazione si è sbloccata. Il club ligure attendeva l’ok alla sua fideiussione da parte della Commissione di vigilanza delle società professionistiche (Covisoc). Il “tesoretto” messo in preventivo dal Cosenza fin dallo scorso anno, quando è stato sottoscritto l’accordo per il prestito oneroso di un milione e il riscatto fissato a 2.5 milioni di euro, potrebbe contribuire a lanciare il calciomercato dei Lupi; ancora fermo al palo a un mese e una settimana di distanza dall’inizio della sessione. Le operazioni da chiudere per puntellare la rosa, specie per ciò che concerne la panchina, sono diverse. A maggior ragione una volta che si verificheranno anche le cessioni nell’aria da un po’ di tempo a questa parte (in primis, Venturi, Ricciardi e Gargiulo).

Intanto, per Antonio Buscè arriva l’appuntamento clou del precampionato, l’allenamento congiunto di questo pomeriggio con la Vigor Lamezia. Il test, che si giocherà a partire dalle 17.30 a porte chiuse, sarà l’occasione per abbozzare il primo undici da utilizzare nella trasferta di Monopoli in programma tra una settimana. Il confronto con i pugliesi sarà il primo vero banco di prova e, sebbene il Cosenza consideri secondaria la Coppa Italia di serie C, non sarebbe certamente piacevole cominciare con il piede errato, soprattutto perché il nuovo corso è iniziato tra tanti mugugni e nessun entusiasmo (per usare un eufemismo) da parte della tifoseria.

Il gruppo, ieri, durante la rifinitura, è stato impegnato in esercizi di mobilità articolare, torelli, e palle inattive. Dopo il match di oggi, domani riposerà.