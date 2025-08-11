Cosenza, un tris al Lamezia. Venturi e Ricciardi ai saluti

Tre reti per il Cosenza nell’ultimo test precampionato: finisce 3-0 contro la Vigor Lamezia. Buscè non ha scoperto totalmente le sue carte in vista del match di domenica prossima contro il Monopoli. Il tecnico lavora per formare prima di tutto un gruppo coeso e pertanto nel suo Cosenza difficilmente ci sarà spazio per chi ha la testa altrove. In due lasceranno i rossoblù oggi. In attesa dell’ufficialità, Michael Venturi e Manuel Ricciardi sono due giocatori di Avellino e Venezia. I biancoverdi, che hanno appena preso Tutino, hanno battuto la concorrenza dell’Entella. Un’occasione irrinunciabile anche quella capitata all’esterno, tra i migliori nella prima parte della scorsa stagione, fino al crollo di gennaio in poi. Entrambi avevano manifestato la volontà di abbandonare lo spogliatoio per intraprendere un nuovo percorso. Due uscite che contribuiranno ad accendere il mercato in entrata.

Al test di ieri, oltre a Venturi e Ricciardi, non hanno partecipato Kouan (risentimento muscolare), Contiero (distrazione al bicipite femorale destro) e il “dissidente” Gargiulo. I silani hanno segnato 2 gol nei primi minuti con Novello e Begheldo. Il secondo è tra coloro i quali hanno offerto buone sensazioni a Buscé in queste settimane. Dopo una stagione da dimenticare, il veneto punta a convincere il Cosenza.

Cosenza-Vigor Lamezia 3-0

Marcatori: 1’ Novello, 9’ Begheldo, 31’ Mazzocchi.

Cosenza (1° tempo): Vettorel, Caporale, Dalle Mura,D’Orazio; Cimino, Barone, Garritano, Begheldo, Ragone; Rizzo Pinna, Novello.

Cosenza (2° tempo): Vettorel (20’ st Pompei); Caporale (15’ st Cimino, 30’ st Bonofiglio), Dalle Mura, D’Orazio (20’ st Rocco); Arioli, Barone (20’ st Roseti), Garritano (20’ st Florenzi), Begheldo (20’ st Silvestri), Ragone (20’ st Kourfalidis); Rizzo Pinna (25’ st Zilli), Mazzocchi. All. Buscè.

Vigor: Iannì (1’ st Verdosci) Amendola, Sanzone (32’ st Del Pin), Sardo (29’ pt Lanciano) Colella (30’ st Puccio), Marcellino (34’ st Malara), Curcio (1’ st Bammacaro 6’ st Staiano) Guerrisi (39’ st Lucia), La Vecchia (1’ st Spanò), Embalo (13’ st Marigosu) Mascari (18’ st Di Pardo). All.: Foglia Manzillo.