Cosenza, saluta anche Zilli. C’è l’accordo con il Frosinone

Massimo Zilli si unisce alla lista degli addii. L’attaccante friulano nelle prossime ore lascerà i Lupi. Il giocatore, salvo contrordini dell’ultimo secondo, questa mattina libererà il suo armadietto dello stadio “Marulla” e si avvierà verso Frosinone. Dopodiché svolgerà le visite mediche con il club giallazzurro. La società laziale, dopo una lunga conversazione, ha raggiunto l’accordo con il Cosenza per il prestito oneroso con diritto di riscatto del giocatore. Da parte sua, il calciatore ha rinunciato alla mensilità di luglio e alla cifra maturata durante questo primo scorcio d’agosto. I laziali verseranno 100 mila euro nelle casse dei Lupi come base dell’accordo per il prestito oneroso. Ulteriori bonus sono legati alle prestazioni personali dell’attaccante e al rendimento del Frosinone in campionato.

Con l’accordo, il contratto dell’ex Lazio con il Cosenza si allunga in automatico di altre due stagioni rispetto alla scadenza attuale. Il vincolo sarà quindi esteso fino al 30 giugno 2028.

Il direttore sportivo Fabio Lupo ha ormai formalizzato anche le cessioni di Michael Venturi e Manuel Ricciardi. Il centrale si trasferisce al Venezia mentre il laterale farà rientro all’Avellino, club dal quale era giunto in riva al Crati.

