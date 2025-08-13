Cosenza ancora “muto”. C’è Cannavò in entrata

Il tempo degli annunci non è ancora arrivato. Quella di ieri doveva portare alle ufficializzazioni degli addii di Venturi, Ricciardi e Zilli ma l’ufficialità è slittata nuovamente. L’addio dei tre a questo punto sarà formalizzato oggi. Il difensore centrale ha già compiuto le visite mediche con il Venezia nelle ore passate. Il romagnolo firmerà un triennale.

Allo stesso tempo, dalla formazione arancioneroverde, giungerà Kevin Cannavò. Il classe 2000 si unirà al Cosenza in prestito con diritto di riscatto. Il fantasista aspetta ancora di esplodere ma è reduce da un’annata con numeri discreti alla Vis Pesaro. Una stagione condita da cinque reti e sei assist. Il suo nome è stato suggerito a Lupo anche da Buscè, che lo ha affrontato quattro volte da avversario nel passato corso. I due si sono incrociati due volte in campionato e poi nuovamente nel playoff di serie C. In quella circostanza, in occasione del terzo turno, Cannavò ha contribuito all’eliminazione del Rimini realizzando l’assist per il momentaneo 0-3 della Vis nella gara di ritorno. Si tratta comunque di un elemento che l’allenatore di Gragnano conosce bene dal momento che il 25enne si è formato nel vivaio dell’Empoli.

Il Cosenza piazzerà anche le cessioni del laterale romano e dell’attaccante friulano. Il primo tornerà all’Avellino, club da cui ha spiccato il volo per cimentarsi con la B e al quale tornerà per continuare in cadetteria.

Zilli invece passerà al Frosinone del direttore sportivo Renzo Castagnini e del tecnico Massimiliano Alvini (ieri sera i due erano a cena insieme per continuare a studiare le mosse da compiere per continuare a modellare l’organico).

