Cosenza, vicino il colpo Nicolò Turco: l’ex Juventus e Milan pronto al ritorno in Italia

Il Cosenza è a un passo dall’ingaggio di Nicolò Turco. L’attaccante classe 2004, cresciuto nei settori giovanili di Juventus e Milan, si è recentemente svincolato dal Salisburgo ed è ora pronto a rientrare in Italia.

Il club rossoblù avrebbe già avviato i contatti per definire l’operazione, con la possibilità di chiudere a breve. Turco, che può ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo, rappresenterebbe un innesto di prospettiva ma già con esperienze internazionali.