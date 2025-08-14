Cosenza, dalla Primavera del Cagliari arriva il ventenne algerino Sofiane Achour

Il Cosenza Calcio ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Sofiane Achour, attaccante franco-algerino nato il 21 agosto 2005. Il giovane talento arriva dal Cagliari Primavera, con cui nella scorsa stagione ha conquistato la Coppa Italia di categoria. Achour era entrato nel settore giovanile rossoblù sardo nel 2022, dopo la formazione in Francia con l’Angers.

Il contratto, firmato con il club silano, avrà scadenza 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione. Achour sarà subito a disposizione di mister Antonio Buscè per la nuova annata di Serie B.