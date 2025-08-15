Cosenza, presentate le nuove maglie per la prossima stagione

Il Cosenza Calcio ha ufficialmente svelato le divise da gioco per la stagione 2025-26. La cornice scelta per il servizio fotografico è stata quella del Palazzo della Provincia di Cosenza, con protagonisti i calciatori D’Orazio, Florenzi, Garritano, Rizzo Pinna, Novello e i portieri Pompei e Vettorel.

La prima maglia, firmata Adidas, mantiene l’identità storica del club con strette strisce verticali rosse e blu, maniche blu e le iconiche tre strisce bianche del marchio tedesco lungo le spalle. La seconda divisa è completamente bianca, arricchita da un richiamo rossoblù sulle maniche e dalle tre strisce Adidas in nero.

Per i portieri, la prima maglia è di colore giallo, mentre la seconda è arancione, entrambe caratterizzate dallo stile minimal e riconoscibile del brand.

Il post sociale della società

La magia dei nostri colori. Una storia d’amore che continua…

Non esistono luoghi casuali. Nulla è mai per caso, ma tutto ha un suo perché… come le nostre radici, ad esempio.

La nostra identità, che abbraccia un territorio. I nostri colori, che brillano proprio lì, nella casa di tutti. Nel posto simbolo di Cosenza e della sua Provincia. Lì, dove la storia parla e prende forma tra splendidi e stupendi affreschi e solide mura, e il futuro si scrive insieme, con orgoglio. Quel futuro che noi vogliamo continuare a scrivere insieme a voi, tra identità e territorio, orgogliosi della nostra storia.