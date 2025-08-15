Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Cosenza, presentate le nuove maglie per la prossima stagione

di

Il Cosenza Calcio ha ufficialmente svelato le divise da gioco per la stagione 2025-26. La cornice scelta per il servizio fotografico è stata quella del Palazzo della Provincia di Cosenza, con protagonisti i calciatori D’Orazio, Florenzi, Garritano, Rizzo Pinna, Novello e i portieri Pompei e Vettorel.

La prima maglia, firmata Adidas, mantiene l’identità storica del club con strette strisce verticali rosse e blu, maniche blu e le iconiche tre strisce bianche del marchio tedesco lungo le spalle. La seconda divisa è completamente bianca, arricchita da un richiamo rossoblù sulle maniche e dalle tre strisce Adidas in nero.

Per i portieri, la prima maglia è di colore giallo, mentre la seconda è arancione, entrambe caratterizzate dallo stile minimal e riconoscibile del brand.

Il post sociale della società

La magia dei nostri colori. Una storia d’amore che continua…
Non esistono luoghi casuali. Nulla è mai per caso, ma tutto ha un suo perché… come le nostre radici, ad esempio.
La nostra identità, che abbraccia un territorio. I nostri colori, che brillano proprio lì, nella casa di tutti. Nel posto simbolo di Cosenza e della sua Provincia. Lì, dove la storia parla e prende forma tra splendidi e stupendi affreschi e solide mura, e il futuro si scrive insieme, con orgoglio. Quel futuro che noi vogliamo continuare a scrivere insieme a voi, tra identità e territorio, orgogliosi della nostra storia.

