Cosenza, parola al campo: c’è da sfidare il Monopoli PROBABILI FORMAZIONI

Sulle macerie della passata stagione, l’annozero del Cosenza comincia questo pomeriggio a Monopoli, per il turno preliminare della Coppa Italia di serie C. I rossoblù, che scenderanno in campo con il lutto al braccio per la morte di Padre Fedele, sono ancora rimaneggiati. Buscè è consapevole che l’organico è ancora incompleto.

Capitolo formazione

Possibile debutto dal primo minuto per Ragone e Barone. Cimino potrebbe completare la difesa. Rizzo Pinna e Mazzocchi favoriti davanti. Non convocati Ricciardi, Gargiulo e Dalle Mura.