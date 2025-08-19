Cosenza, Benedetto Pugliese è il nuovo responsabile del settore giovanile

Il Cosenza Calcio comunica di aver affidato il ruolo di responsabile del settore giovanile a Benedetto Pugliese. Si chiude così l'era Mezzina

“È con grande orgoglio ed anche onore, che accetto questa nuova ed entusiasmante sfida. Un progetto che partirà dai territori, dal basso, in cui i ragazzi saranno al centro ed indiscussi protagonisti” - sono le parole di Pugliese, che va avanti: “Quest’anno possiamo fare un ottimo lavoro. Abbiamo importanti potenzialità su cui investire e programmare, partendo già da quei giovani che potranno giocarsi, le proprie carte, nella rappresentativa nazionale. Insomma, c’è da lavorare sodo e con impegno ed è ciò che faremo già da oggi e senza risparmiarci”.

Sergio Mezzina, che ha portato in rossoblù giocatori come Florenzi, Zilli, Cimino e tanti altri, ha trovato l'accordo per risolvere il suo contratto che sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno.

Il pugliese era stato messo da parte dal presidente Guarascio, che si è opposto anche alla scelta del ds Lupo di mantenerlo al suo fianco.