Cosenza, che figuraccia! Niente lutto per padre Fedele: A rischio il team manager Perna. Dice addio anche lo speaker Tucci

Brutta figura per il Cosenza nella trasferta di Coppa Italia a Monopoli. Nonostante la società avesse annunciato, con regolare autorizzazione della Lega, l’iniziativa del lutto al braccio in memoria di Padre Fedele Bisceglia, in campo nessun giocatore rossoblù ha indossato la fascia nera.

La squadra è scesa in campo con la prima maglia stagionale e la dimenticanza non è passata inosservata. Da indiscrezioni trapela che la posizione del team manager Francesco Perna potrebbe essere ora in discussione. Intanto, lo storico speaker Piero Tucci ha annunciato sui propri canali social che non farà più parte del club dopo sette anni. Episodi che pesano sull’immagine del club e riflettono il momento difficile vissuto dal Cosenza Calcio.