Il Cosenza rimane un cantiere aperto

Era ampiamente prevedibile ma il primo confronto ufficiale della stagione lo ha confermato: il Cosenza è ancora un cantiere aperto. Il ritardo con cui i rossoblù si sono tuffati sulla nuova stagione non è stato ancora appianato. E fra cinque giorni comincia il campionato. Un conto alla rovescia strettissimo che ha fatto scattare l’allarme. Antonio Buscè già prima della sfida con il Monopoli aveva detto di non essere approdato a Cosenza con l’intenzione di vivacchiare e ne ha dato ulteriore prova dopo il confronto del “Veneziani” scuotendo sia il direttore sportivo Fabio Lupo sia la società. Il tecnico ha fatto riferimento ai cinque o sei elementi di cui ha bisogno il suo gruppo per far fronte alle difficoltà della stagione, a maggior ragione se come è stato detto poco più di tre settimane fa i rossoblù vogliono recitare un campionato importante. In realtà, fino a questo momento le velleità appaiono modeste.

