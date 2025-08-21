Il calcio mercato del Cosenza si sblocca: Buscè accoglie Ferrara e Contiliano

Il calciomercato in entrata del Cosenza, rimasto fin qui molto congestionato, sembra essersi sbloccato nelle ultime ore. I rossoblù hanno praticamente definito due operazioni e stringono per chiuderne una terza. Alla corte del tecnico Antonio Buscè arrivano Antonio Ferrara e Nicolò Contiliano.

Il primo è un laterale sinistro, che può giocare sia come quarto di difesa sia come quinto di centrocampo. Il 26enne di Vallo della Lucana arriva in riva al Crati dal Benevento. Il giocatore si unisce con la formula con diritto e obbligo di riscatto (la seconda scatterebbe nel caso in cui il Cosenza dovesse raggiungere la promozione in serie B). Il cursore mancino nel Sannio ha deluso le aspettative dopo essere arrivato dal Taranto con ottime referenze. La sua stagione in giallorosso è stata deludente, anche a causa di alcuni infortuni che ne hanno compromesso la continuità d’impiego. Proverà adesso a rilanciarsi ai piedi della Sila.