Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Calcio / Cosenza, ufficiale l’arrivo del difensore Paolo Dametto dalla Torres

Cosenza, ufficiale l’arrivo del difensore Paolo Dametto dalla Torres

di

Il Cosenza Calcio ha annunciato l’ingaggio di Paolo Dametto, difensore classe 1993, proveniente dalla Torres. Il giocatore, nato ad Arborea, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e sarà immediatamente a disposizione di Buscè.

La carriera

Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, Dametto ha maturato una lunga esperienza tra Serie C e Serie D vestendo le maglie di Prato, Lumezzane, Reggiana, Olbia, Feralpisalò, Pistoiese e Picerno.

Negli ultimi quattro anni ha difeso i colori della Torres, contribuendo alla crescita della formazione sarda tra Serie D e Serie C. Ora la nuova sfida in rossoblù, con l’obiettivo di portare esperienza e solidità al reparto difensivo del Cosenza.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province