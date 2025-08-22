Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il Cosenza non si ferma, in arrivo anche Dametto

Dopo gli ingaggi dell’esterno Ferrara e del centrocampista Contiliano il club rossoblù sta per chiudere l’acquisto del difensore della Torres

Le dure di parole di Buscè dopo il match di Coppa hanno svegliato il calciomercato. Il tecnico dovrà fare ancora i conti con qualche limitatezza d’organico nel match di domenica ma è vicino ad accogliere altri volti nuovi nello spogliatoio. Dopo l’arrivo del laterale sinistro Antonio Ferrara (in prestito con diritto di riscatto dal Benevento) e del centrocampista Nicolò Contiliano (fino al 30 giugno 2027), ufficializzati nella giornata di ieri, il ds Lupo prepara un’altra “infornata”.
