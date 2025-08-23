Cosenza, brutta tegola per mister Buscè: si rompe Kourfalidis

Brutta tegola per Antonio Buscè e il Cosenza alla vigilia del campionato. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Christos Kourfalidis hanno evidenziato la lesione al legamento crociato del ginocchio destro. Il centrocampista greco ha sofferto il trauma nel corso del penultimo allenamento e pertanto dovrà sottoporsi adesso a un intervento chirurgico. Il calciatore ex Cagliari resterà fuori dal terreno di gioco per almeno cinque mesi.

Una situazione che intralcia il lavoro del Cosenza, dal momento che dovrà ora intervenire ulteriormente sul reparto mediano, che aspetta sempre l’arrivo di un giocatore di regia in grado di dettare le geometrie di gioco della squadra silana. Il futuro di Kourfalidis in riva al Crati era apparso in dubbio nelle ultime settimane ma l’infortunio ovviamente paralizza ogni discorso in merito a un’eventuale uscita scombussolando i piani di via Conforti.