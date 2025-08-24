Cosenza, oggi a Monopoli prima tappa della serie C. Al rientro Buscè abbraccerà Maestrelli

Prima-bis a Monopoli. Antonio Buscè proverà a bagnare l’esordio in campionato con un risultato differente rispetto a quello maturato in Coppa Italia al “Veneziani”. Il tecnico di Gragnano ha accolto tre nuove pedine in settimana all’interno dello spogliatoio ma si appresta ad aggiungerne anche degli altri per completare i reparti. Il primo a entrare nel gruppo rossoblù dopo la trasferta pugliese è Alessio Maestrelli. Il difensore centrale classe 2003 si trasferirà in riva al Crati dalla Ternana, con cui è sceso in campo venerdì. Il 22enne romano, il cui nome è stato accostato alla Juve Stabia nel corso dell’estate, firmerà per i Lupi rinforzando la retroguardia, che ha appena fatto registrare l’innesto di Paolo Dametto. Il ds Fabio Lupo ha mantenendo il massimo riserbo sull’operazione, maturata a fuoco lento. Sta ora lavorando per definire gli ultimi dettagli della trattativa. Il difensore (destro naturale), che tornerà utile anche in ottica minutaggio, ha già vissuto due campionati di serie C, il primo di questi con la maglia della Turris. Alla Ternana è giunto l’anno scorso, trovando discreta continuità nell’undici di Fabio Liverani, aumentando il suo minutaggio nella seconda parte del torneo.

La concentrazione del Cosenza, però, è riposta esclusivamente sul match di questa sera. Prima della partenza, Buscè ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della società di via Conforti: «Le condizioni dei nuovi arrivati non sono al top ma potremmo metterli dentro 20 o 25 minuti per darci una mano. Potrebbe esserci qualche uomo nuovo rispetto alla scorsa settimana quando mancava qualcuno nel reparto difensivo. voglia di fare bene e di portare a casa un risultato positivo».