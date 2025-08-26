Cosenza, luci e ombre dopo il pari di Monopoli. Le “due facce” di Buscè

Il guizzo di Simone Mazzocchi ha evitato il secondo ko consecutivo per il Cosenza dopo quello in Coppa Italia di serie C. Nel match contro i pugliesi sono emerse luci e ombre per Buscè. Il tecnico ha rivisto leggermente il suo disegno tattico formando due mediani, Garritano e Kouan, e due trequartisti, Ragone e Florenzi nel primo tempo. I rossoblù hanno sorpreso il Monopoli nella prima parte di gara, mostrando aggressività e linee compatte. Rimanendo corta, la formazione silana ha mantenuto i padroni di casa distante dalla porta di Vettorel per circa una mezz’ora, periodo di gioco nel quale è arrivato anche il vantaggio di Florenzi.

Quando gli avversari si sono riorganizzati, però, la compagine bruzia ha faticato a limitare le sortite pugliesi sulla corsia destra. Da lì, prima Imputato ha impegnato Vettorel, poi sul traversone di Vitiritti ha perforato il portiere veneto per l’1-1. La seconda marcatura dei padroni di casa ha visto uno sviluppo non troppo distante dal primo. In questo caso è stato Scipioni a realizzare il cross vincente per Tirelli. Il sistema difensivo del Cosenza ha mostrato evidenti segnali difficoltà sui palloni provenienti dalla corsia esterna. Le due reti incassate hanno quindi consegnato Cannavò e Cimino al banco degli imputati. Il primo ha fatto troppo poco per evitare il rifornimento dalla destra, il secondo non ha completato la diagonale con i tempi giusti consentendo al Monopoli di trovare terreno fertile. Il pareggio, un po’ come era accaduto per lo 0-1 di Florenzi, è stato frutto di una giocata individuale di Mazzocchi, agevolato da Piana in occasione del definitivo pareggio. A sorpresa, è rimasto fuori Rizzo Pinna, escluso dall’undici iniziale (al suo posto è stato dato spazio a Ragone) e rimasto in panchina fino al termine.