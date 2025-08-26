Cosenza, al via la campagna abbonamenti ma... mancano le curve

Partirà giovedì 28 la campagna abbonamenti del Cosenza Calcio per la stagione 2025/2026. I tagliandi saranno in vendita presso lo store di corso Mazzini 191/1. La società ha reso noti i prezzi per i diversi settori dello stadio “San Vito-Marulla”, con tariffe differenziate per nuove sottoscrizioni e rinnovi, oltre a riduzioni per under 16, donne, over 65, studenti universitari e forze dell’ordine.
A fare notizia, però, è l’assenza di abbonamenti per le curve “Bergamini” (Nord) e “Catena” (Sud). La società ha comunicato che le due tribune sono escluse dalla vendita a causa di una razionalizzazione degli spazi interni allo stadio che è in corso di programmazione.
Sul fronte biglietti, resta sospesa la vendita dei tagliandi e delle adesioni ai programmi di fidelizzazione per la gara di domenica 31 agosto contro la Salernitana, in attesa di nuove determinazioni da parte dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.
Caricamento commenti
Commenta la notizia