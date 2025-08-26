Cosenza, al via la campagna abbonamenti ma... mancano le curve

Partirà giovedì 28 la campagna abbonamenti del Cosenza Calcio per la stagione 2025/2026. I tagliandi saranno in vendita presso lo store di corso Mazzini 191/1. La società ha reso noti i prezzi per i diversi settori dello stadio “San Vito-Marulla”, con tariffe differenziate per nuove sottoscrizioni e rinnovi, oltre a riduzioni per under 16, donne, over 65, studenti universitari e forze dell’ordine.

A fare notizia, però, è l’assenza di abbonamenti per le curve “Bergamini” (Nord) e “Catena” (Sud). La società ha comunicato che le due tribune sono escluse dalla vendita a causa di una razionalizzazione degli spazi interni allo stadio che è in corso di programmazione.

Sul fronte biglietti, resta sospesa la vendita dei tagliandi e delle adesioni ai programmi di fidelizzazione per la gara di domenica 31 agosto contro la Salernitana, in attesa di nuove determinazioni da parte dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.