Il Cosenza prova a guardare già avanti

Assimilato il pari di domenica sera con il Monopoli, la truppa di Antonio Buscè ha rivolto lo sguardo verso il prossimo impegnativo ostacolo. Ieri, al “Delmorgine” D’Orazio e compagni hanno ripreso gli allenamenti. Oggi è prevista una doppia seduta di lavoro. Si continuerà poi a lavorare sempre di mattina fino a venerdì. Sabato, invece, il gruppo effettuerà la rifinitura di pomeriggio sul prato del “Marulla”. Nel frattempo, il tecnico aspetta qualche altro movimento di mercato prima delle ultimissime ore che procederanno il gong finale.

L’arbitro. La Can C ha intanto comunicato l’arbitro designato per la prima gara interna. Si tratta di Leonardo Mastrodomenico di Matera. Nessun precedente per i rossoblù con il “fischietto” lucano. Così come era accaduto nelle prime due stagionali, dopo la retrocessione dalla B, quindi, i silani incontrano un altro volto nuovo sul proprio cammino. Mastrodomenico ha diretto invece in quattro circostanze l’Under 19 rossoblù (bilancio di una vittoria, due pareggi e una sconfitta). Con lui ci saranno anche gli assistenti Fracchiolla di Bari e Martinelli di Potenza. Il quarto uomo sarà Gemelli di Messina, appena incontrato nella gara valida per la prima giornata contro il Monopoli.

Steward. Il consulente Luigi Micheli nella giornata di ieri, nel frattempo, ha incontrato alcuni steward in vista della prima al “Marulla”. Si è trattato di un incontro richiesto nelle scorse ore dalla società per risolvere le pendenze del passato. Micheli ha fatto sapere che il Cosenza intende saldare il pregresso attraverso due tranche, una prevista per fine settembre e l’altra un mese più tardi.

I rossoblù hanno previsto una rivoluzione anche in merito a quest’area. Da questa stagione, infatti, cambierà anche il responsabile della sicurezza. Non ci sarà più infatti Luca Giordano mentre dovrebbero essere due le figure che lavoreranno al suo posto a partire dalle prossime settimane. A guidare l’apparato dovrebbe toccare a Gregorio Galati