Il Cosenza piomba sul centrocampista Lipani dell’Entella

Il calciomercato del Cosenza aspetta di far registrare gli ultimi ingressi, dai quali dipenderanno le sorti della formazione di Antonio Buscè. Il tecnico campano aspetta le mosse del direttore sportivo Fabio Lupo. Il ds nelle ultime ore ha mosso passi in avanti nella ricerca di un nuovo centrocampista. La sua attenzione si è concentrata su Iacopo Lipani. Il 24enne genovese nella scorsa stagione ha vinto campionato e Supercoppa di serie C con la maglia della Virtus Entella. Al termine di un percorso lungo nella società di Chiavari, intramezzato dai prestiti al Derthona e al Monterosi, il giocatore cambierà aria. Il Cosenza punta su di lui per rinforzare il reparto. Una scelta dettata anche dalle difficoltà a giungere a Christian Langella, elemento che è sempre stato in cima alla lista delle preferenze dell’allenatore di Gragnano. Il ds Lupo nel frattempo mantiene attive però altre piste e per questo non ha completato l’affondo.

Intanto, al “Delmorgine” si continua a lavorare prima della sfida interna con la Salernitana, avversario con cui è stato condiviso parte del percorso in serie B negli ultimi sette anni e la cui partecipazione tra i cadetti è terminata con il playout amaro contro la Sampdoria. Due piazze scoraggiate dai recenti avvenimenti calcistici ma che partono con ambizioni differenti nel campionato in corso.

Non è mai stato chiarito pienamente l’obiettivo del Cosenza, che potrebbe avere ancora tanto lavoro da compiere. La lista dei calciatori che confidano ancora di ricevere una chiamata dell’ultim’ora dalla serie B è lunga ed è capeggiata da Mario Gargiulo e Manuel Ricciardi, al momento ai margini della rosa. Non sono però gli unici.

