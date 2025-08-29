Garritano: "Il Cosenza può crescere ancora tanto"

Luca Garritano è uno dei fari del Cosenza di Buscè. Uomo guida in campo, riferimento nello spogliatoio. Il centrocampista, al “centro del ring” contro il Monopoli, vede ampi margini di miglioramento dopo il primo match di campionato: «Abbiamo conquistato un punto su un campo che sarà difficile per tutti. Giocavamo contro la terza in classifica del girone C della passata stagione, non era un match semplice ma la squadra lo ha interpretato bene e trovato due reti che hanno mostrato le qualità dei singoli. Si è visto un Cosenza organizzato e corto, possiamo però ancora crescere tanto. Ci sono diversi aspetti da registrare, possiamo crescere tanto a livello di squadra».

Il cosentino vuole pensare un passo alla volta: «Domenica sera affrontiamo un altro avversario complicato. La Salernitana ha investito molto sul mercato ma noi ci teniamo a vincere. Abbiamo bisogno dei tre punti per trovare uno slancio mentale. Ne ha bisogno soprattutto chi era qui già nella passata stagione. Abbiamo vissuto un’annata complicata. Attraverso il lavoro ritengo che alla fine si possano raggiungere buoni risultati. Questo gruppo è sempre disposto al sacrificio. Ognuno di noi non disdegna una corsa in più per aiutare il compagno. Questo è un aspetto da tenere in considerazione».

