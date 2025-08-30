Cosenza circondato da un clima di tensione

La vigilia della sfida con la Salernitana è ancora avvelenata da polemiche. Il vortice intorno al club silano è sempre più forte. L’ambiente resta in rotta di collisione e la mancata apertura dei due settori popolari, le curve “Bergamini” e “Catena”, non ha fatto altro che agitare ulteriormente le acque. Contro i campani si preannuncia un “Marulla” aperto per pochi intimi. Il cuore del tifo organizzato si è sfilato e via via lo stanno facendo anche altre componenti.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale