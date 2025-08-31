Cosenza, c’è la Salernitana in mezzo alle polemiche

Fino a poco tempo fa sarebbe stato un appuntamento di cartello. La sfida contro la Salernitana, avvolta da una rivalità che affonda le sue radici nello spareggio salvezza del 1991 deciso da un gol di Gigi Marulla, richiamerà pochissimi intimi questa sera. Uno stadio spettrale aspetterà il gruppo di Antonio Buscè all’uscita dal tunnel degli spogliatoi.

La società bruzia nella giornata di ieri ha diffuso una nota per spiegare le ragioni della sua decisione: «Dispiace molto che si inneschino polemiche poco prima di una partita delicata e con una squadra che sta dando il massimo, lavorando duramente, con impegno e tanto entusiasmo. La chiusura delle curve è una decisione momentanea, che non potevamo più rinviare, presa al fine di razionalizzare i costi e gli spazi. Non c’è nessun affronto alla tifoseria. Gestire una società comporta responsabilità e, tra queste, c’è quella di far quadrare i bilanci, soprattutto in un momento in cui, pubblicamente, qualcuno è impegnato a boicottare la nostra campagna marketing e di sponsorizzazione. Pensiamo in futuro all’installazione di maxi schermo fuori dallo stadio per coloro i quali non vorranno tifare dall’interno. Il Cosenza rimane un bene di tutti. La rosa, ancora in fase di allestimento, sarà degna del nome e della storia di questa maglia».

Argomentazioni però che non sono sufficienti a convincere l’ambiente, infuriato anche per il prezzo dei biglietti, alti nonostante la retrocessione di maggio scorso (l’associazione “Cosenza del cuore - Supporter Trust” ha fatto una segnalazione alla Procura Federale per la violazione della legge a tutela dei minori under 14, i quali devono entrare gratuitamente allo stadio).

