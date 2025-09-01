Cosenza ko contro la Salernitana nel deserto del “Marulla”: Mazzocchi apre, ma gli ospiti la ribaltano

Il Cosenza non ingrana . I rossoblù cedono in rimonta alla Salernitana a cui basta poco per sfigurare ulteriormente l’immagine dei Lupi. I silani durano un tempo. Nella ripresa trovano il pari ma la segnalazione di Martinelli di Potenza vanifica il gol di Cimino. Al derby con il Crotone, Buscè si presenterà anche senza Garritano, espulso nel finale. La giornata di oggi deve completare l’organico mediante le ultime mosse di calciomercato. I rossoblù, che ieri hanno ceduto Andrea Rizzo Pinna all’Ascoli in prestito con diritto di riscatto, hanno bisogno di rinforzi.

La serata, terminata nel peggiore dei modi, è cominciata favorevolmente. I rossoblù sbloccano la sfida immediatamente. Mazzocchi, sul primo palo, sfrutta l’intervento difettoso di Golemic sul cross di Arioli. L’entusiasmo dei circa mille presenti si spegne otto minuti dopo quando Villa converge al limite da sinistra e di destra scarica sul secondo palo con Vettorel che parte in ritardo e non arriva sul pallone.

Il Cosenza si mantiene comunque nella metà campo avversaria per lunghi tratti, riuscendo a combinare in verticale. Le percussioni centrali sono una spina per la Salernitana che fatica ad arginare in alcuni casi le avanzate dei silani. Ci provano Garritano e Florenzi ma senza impegnare Donnarumma. Prima dell’intervallo, al 40’, dopo un primo tentativo di Mazzocchi respinto da Donnarumma, Contiliano sciupa clamorosamente a cinque metri dalla linea di porta il 2-1 sul traversone di Kouan al termine di un’azione avviata da un recupero sulla trequarti di Garritano.