Cosenza: arruolato il centrocampista Christian Langella, Gargiulo va al Campobasso e Roseti al Messina

Il Cosenza chiude il calciomercato estivo con l'ingresso di Christian Langella. Il centrocampista ha firmato un accordo di due anni con il club silano, che ha ceduto Mario Gargiulo al Campobasso.

Il giovane Christian Roseti passa al Messina.

Un mercato con meno spunti rispetto a quanto era previsto inizialmente. Il ds Lupo ora si concentrerà sugli svincolati per strutturare la rosa a disposizione di Buscè, che a oggi appare ancora incompleta in alcuni reparti.