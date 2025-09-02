Il Cosenza resta un’incognita alla chiusura del mercato

Una giornata con meno botti del previsto. Il Cosenza, al termine del calciomercato, resta un’incognita. Il club rossoblù ha annunciato l’arrivo di Christian Langella mentre hanno salutato Mario Gargiulo e il giovane attaccante Christian Roseti. Alla fine non si è prodotto invece l’addio di Manuel Ricciardi e allo stesso tempo alla corte di Antonio Buscè non sono arrivati né un attaccante né un difensore.

L’allenatore campano deve accontentarsi di Langella, un giocatore che ha fortemente voluto e sbarcato in riva al Crati dopo un lungo tira e molla con il Rimini. Il calciatore classe 2000, impiegato dal primo minuto da Piero Braglia nelle prime due uscite di campionato dei biancorossi, ha firmato un contratto biennale. Il giocatore si candida immediatamente per guadagnare le chiavi del centrocampo silano nel derby con il Crotone considerata la squalifica di Luca Garritano, espulso nel finale della gara di domenica sera contro la Salernitana.

Il Cosenza ha piazzato invece Mario Gargiulo, uno dei dissidenti della prima ora. Il napoletano non ha mai fatto mistero di voler andare via ma alla fine non sono giunte le proposte dalla serie B e si è pertanto accasato al Campobasso, club che lo ha messo sotto contratto fino al 30 giugno 2027.

La società bruzia ha poi perfezionato l’uscita di Christian Roseti. Il giovane attaccante, che si è allenato con il gruppo nel corso del ritiro, ha firmato con il Messina.

L’impressione è che il Cosenza debba correre ancora ai ripari se realmente vuole compiere un campionato importante come è stato annunciato alla vigilia. Pertanto si valuta la lista degli svincolati. I rossoblù, che nelle ultime ore hanno cercato anche un portiere, devono prendere pure un difensore (dopo che è sfumata la trattativa per Andrea Maestrelli) e un attaccante.

Intanto, la sconfitta in rimonta con la Salernitana ha avvelenato ulteriormente l’ambiente. Lo scollamento tra tifoseria e proprietà prosegue. Anche questa stagione è cominciata in maniera pessima.